Елена Синица Объявлен конкурс на проект стелы «Город трудовой доблести» для Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» объявила открытый конкурс на разработку стелы «Город трудовой доблести» для 20 российских городов, в том числе и Перми.

В конкурсе могут принять участие художники, архитекторы и скульпторы. По условиям, стела должна содержать изображение герба города и текста указа президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести» от 1 марта этого года.

Приём заявок и конкурсных проектов будет продолжаться до 10 декабря текущего года. 25 декабря конкурсная комиссия подведёт итоги.

Отметим, что звание «Города трудовой доблести» присваивается населённым пунктам, которые сыграли важную роль в победе в Великой Отечественной войне благодаря своей экономике.

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