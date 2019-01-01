Мария Сыропятова В Перми демонтировали памятник Максиму Горькому Поделиться Поделиться Твитнуть

Около гимназии №3 в Перми (ул. Барнаульская, 4) демонтировали памятник Максиму Горькому. Об этом сообщает группа общественной организации «Гражданский патруль» в соцсети «ВКонтакте».

В ответе администрации Орджоникидзевского района Перми на запрос о причинах сноса памятника называются нарушение целостности основания памятника, его общее неудовлетворительное состояние, а также опасность, которую он может представлять «жизни и здоровья детей».

При этом отмечается, что памятник был бесхозным и на балансе гимназии не находился.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.