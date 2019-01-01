Мария Сыропятова В центре Перми две гостиницы оказались под угрозой закрытия Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд города Перми удовлетворил иски районной прокуратуры об устранении нарушений противопожарной безопасности в двух пермских отелях. В случае если владельцы не устранят нарушения в течении трёх месяцев после вступления решения суда в законную силу, будет поставлен вопрос о запрете на работу заведений.

Нарушения противопожарной безопасности были выявлены в хостеле «7 комнат» на ул. Островского, 49 и отеле City, расположенном в цокольном этаже на ул. Краснофлотской, 33.

Согласно решениям Свердловского районного суда, в этих организациях предоставлялись гостиничные услуги, представляющие угрозу возникновения тяжких последствий, в том числе гибели людей в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности.

В частности, в обеих гостиницах системы противопожарной сигнализации находились в нерабочем состоянии, частично отсутствовало аварийное освещение на эвакуационных путях, а персонал не прошёл обучение по противопожарной безопасности.

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