Дмитрий Енцов журналист Власти Перми объявили аукционы на размещение 16 светодиодных экранов По три конструкции планируется разместить на б. Гагарина и ш. Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил аукционы на места под размещение рекламных конструкций.

Торги должны состояться 28 октября, и это будут первые аукционы после восьмимесячного перерыва (последние торги состоялись в начале февраля).

Всего выставлено 23 места (лота), но главное, что большинство из них — 16 — предназначены под установку светодиодных экранов.

Лоты «разбросаны» по городу и не затрагивают непосредственно центр. Больше всего мест под экраны — по три — отдано на б. Гагарина и ш. Космонавтов.

Самое дорогое место расположено по адресу ул. Спешилова, 125 (недалеко от перинатального центра). Там будет разрешено установить светодиодный экран размером информационного поля 5 м х 15 м. Общая площадь информационного поля может составить 75 кв. м. Срок действия договора — 10 лет. Начальная стоимость — 246,6 тыс. руб.

Но этот лот не самый дорогой из выставленных. Самое дорогое место на этом аукционе расположено на Спешилова, 110 (за авторынком). Это место отдано под двусторонний светодиодный суперсайт с размером информационного поля 5 м х 15 м и общей площадью информационного поля 150 кв. м. Срок действия договора — также 10 лет. Начальная цена лота — 493,2 тыс. руб.

Напомним, депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 25 августа одобрили проект изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций. Согласно ему, в городе увеличивается количество мест под наружную рекламу, в том числе под светодиодные экраны.

Как уточнила тогда и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова, от расторговки всех этих мест в доход городского бюджета планируется получить 2 млн 85 тыс. руб.

Отметим, что самая «знаменитая» конструкция такого типа, установленная на ТЦ «Айсберг», стала причиной скандала и судебных разбирательств между властями и владельцами (ООО «Цифровая наружная реклама», г. Казань). Власти настаивали, что выдали разрешение на установку медиафасада (прозрачная конструкция), а в реальности установлен светодиодный экран (непрозрачная). Предприниматели уверяли, что они установили именно медиафасад.

Дело дошло до принудительного демонтажа конструкции, но в итоге обе стороны достигли компромисса.

Напомним, в Перми рынок наружной рекламы был полностью «обнулён» в прошлом году. На прошлогодних аукционах, которые прошли с января по май 2019 года, было выставлено под наружную рекламу 826 мест, из которых хозяев обрели 560, то есть немногим более половины. Характерной особенностью тех аукционов стало то, что игроков, подававших заявки, набралось не более пары десятков. А почти все разыгранные лоты отошли нескольким юрлицам — казанским ООО «Инсайт Медиа» и ООО «Билбордс», московскому ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермским ИП Демиду Кузьмичёву, Борису Галкину, Александру Перешеину, ООО «Автографъ» и общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом».

Аукционы начала 2020 года (на них выставлено 183 лота, по которым не нашлось желающих в прошлом году) прошли в ещё более вялой обстановке — из них победители определены лишь по 22. Почти по всем разыгранным лотам было подано по одной заявке.

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