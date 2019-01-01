Мария Сыропятова До Нового года власти планируют организовать в Перми почти три десятка ярмарок Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С октября по декабрь 2020 года в Перми запланировано проведение 29 сельхозярмарок. Изменения в план проведения ярмарок опубликованы на сайте городской администрации.

Напомним, что, по данным краевого минпромторга, в с января по март 2020 года в Перми было проведено более 60 ярмарок. Однако после начала периода самоизоляции их проведение было приостановлено.

В апреле разрешили при соблюдении мер безопасности проведение садоводческих ярмарок, а с начала июля — продовольственных и сельскохозяйственных.

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