В Прикамье на коронавирус проверена пятая часть жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным министерства здравоохранения Пермского края, с начала пандемии тесты на коронавирус сдали 485 тыс. жителей Пермского края, то есть 1/5 часть всего населения.

При этом некоторые из них сдавали тесты не один раз, так как общее количество проведённых тестов в Прикамье — 551 тыс.

Напомним, на утро 25 сентября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 9374. На «карантине» дома находятся 2​593 человек. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции вылечились 6508 жителей Прикамья.

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