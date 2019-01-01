В Прикамье за месяц снизилось количество одобренных автокредитов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам августа 2020 года, в Пермском крае немного снизилось количество одобренных автокредитов.

Если в июле их количество достигло 2321, то в августе — 2276.

При этом, если сравнить август этого года с августом прошлого, то в Прикамье снизилось и количество покупок автомобилей — 2568 против 2947.

Сергей Удалов, директор аналитического агентства «Автостат»:

— В апреле-мае ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, самым негативным образом сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании. В летние месяцы ситуация улучшилась, а в июле даже был зафиксирован рост продаж автомобилей. Но основными причинами улучшения ситуации стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте. Небольшой откат по темпам продаж в августе во многом связан с дефицитом ряда автомобильных марок у автодилеров.

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