Елена Синица В выходные в Перми изменится движение автобусов по ул. Героев Хасана Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Департамент транспорта администрации Перми сообщает об изменении движения автобусов по ул. Героев Хасана с 25 по 28 сентября. Об этом пишет «Рифей».

Связано это с работами на сетях газоснабжения, в связи с чем с 21:00 25 сентября до 6:00 28 сентября будет запрещено движение всех видов транспорта около домов по адресам ул. Героев Хасана, 105/3 и 107.

В связи с этим на указанный период половина автобусов маршрута №19 будут следовать по маршруту: «Ул. Попова» — «Ул. Нейвинская», другая половина — «Ул. Попова» — «Микрорайон Липовая гора».

В прямом и обратном направлениях от ул. Героев Хасана автобусы будут следовать в объезд по ул. Хлебозаводской, Куйбышева, Василия Васильева и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Ул. Яблочкова» (в направлении м/р Липовая гора), «Ул. Лодыгина», «Ул. Анвара Гатауллина», «Хладокомбинат», «Элеватор» (в направлении микрорайона Липовая гора), «Ул. 1-я Бахаревская», «Ул. 2-я Бахаревская» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобусы маршрута №57 в прямом и обратном направлениях от ул. Героев Хасана будут следовать по ул. Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина и далее по маршруту следования.

Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочном пункте «Ул. Яблочкова» (в направлении м/р Крохалева) и на существующих остановках. Заезд на остановочный пункт «Микрорайон Липовая Гора» осуществляться не будет.

Автобусы маршрута №75 также будут следовать по двум разным схемам движения: часть автобусов — по маршруту «Микрорайон Соболи» — «Ул. Нейвинская», другая — по маршруту «Ул. Нейвинская» — «Площадь Дружбы».

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