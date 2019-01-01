Мария Сыропятова Фототовары, духи и туалетная вода станут обязательны к маркировке с 1 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

С четверга, 1 октября 2020 года, на территории России обязательной маркировке подлежат духи, туалетная вода, фотокамеры, фотовспышки и лампы для вспышки.

Изменения об этом включены в Распоряжение Правительства России №792-р от 28 апреля 2018 года.

Напомним, что маркировка обязательна для спиртосодержащей продукции, табачных изделий, драгоценностей, обуви, лекарств, а также товаров из меха.

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