Алиса Окулова Сотни домов Перми останутся без воды на выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 26 и 27 сентября произойдёт массовое отключение воды из-за ремонтных работ на водоводе на ул. Карпинского.

Как сообщает «Новогор-Прикамье», отключит участок водовода ПНОС с 15:00 26 сентября до 15:00 27 сентября — будет отключён участок водовода ПОС из-за ремонтных работ. Так как водовод обеспечивает основную массу Индустриального района, то список отключаемых улиц большой.

В частности, воды не будет (или будет с перебоями):



- м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. А. Свиязева);

- м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская) ;

- ул. Архитектора Свиязева, 2–58 (чётн.), 11–39 (нечёт.);

- ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. А. Свиязева;

- ул. Милиционера Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

- ул. Космонавта Леонова, 56–82 (чётн.), 43–65 (нечёт.);

- ул. Самолётная, 48–74;

- ул. Рязанская, 3–19, 103, 105;

- ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанской;

- ул. Советской Армии, 93, 100, 101а.

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