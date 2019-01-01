Мария Сыропятова Законопроект о борьбе с борщевиком принят в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края 24 сентября приняло в первом чтении изменения в краевой закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустройства в Пермском крае».

Согласно тексту законопроекта, муниципалитеты смогут включить в правила благоустройства нормы о запрете на выращивание борщевика. Инициатор внесения законопроекта — глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, что этот законопроект был направлен в Заксобрание в августе этого года. Нормы о штрафах за борщевик есть в законопроекте об изменениях «Об административных правонарушениях в Пермском крае», который разработал Совет муниципальных образований Пермского края.

За непринятие мер по удалению борщевика гражданам может грозить штраф до 1 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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