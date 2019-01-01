Легкоатлеты «Азота» — в пятёрке лучших Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Спортсмены — сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» — оказались в пятёрке сильнейших в легкоатлетическом кроссе в рамках Спартакиады Росхимпрофсоюза Пермского края. В забеге приняли участие 90 спортсменов — представителей предприятий химической промышленности Соликамска, Перми, Березников, Губахи, сообщает пресс-служба предприятия.

Команду «Азота» представляли 10 спортсменов. Забеги проходили в четырёх возрастных категориях. Женщинам предстояло преодолеть 500 м, мужчинам — 1000 м. В личном первенстве азотчики стали первыми в возрастной категории 50 лет и старше. Самые быстрые легкоатлеты работают в цехе №3 — водоустойчивой аммиачной селитры. Светлана Фомина, оператор ДПУ, завоевала золото с результатом 01:52. Серебро — у Светланы Румянцевой. Её результат — 02:08. Среди мужчин первым прибежал Вадим Калмыков, газоспасатель военизированного газоспасательного отряда. Его результат — 03:11.

В итоге в копилке личных побед азотчиков — два первых места и одно второе. Результат сборной команды «Азота» — четвёртое место. Время каждого спортсмена переводили в очки в соответствии с нормами ГТО. До тройки финалистов нашей команде не хватило всего лишь одного решающего балла.

Нина Аникина, старший инструктор-методист культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот»:

— В сборной «Азота» — лучшие спортсмены предприятия. Это именно те сотрудники, которые показывают самые высокие результаты на корпоративной спартакиаде. К слову, накануне этого забега, 9 сентября, состоялся заводской кросс. Его бежали 76 человек.

Спартакиада Росхимпрофсоюза Пермского края — 2020 продолжается. В этом году в связи с пандемией некоторые соревнования пришлось отложить, в течение ближайших месяцев организаторы и спортсмены будут активно проводить состязания, чтобы выявить лучших. К слову, в прошлом сезоне, в 2019 году, по общим итогам спартакиады спортсмены филиала «Азот» заняли второе место.

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