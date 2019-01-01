Пермский филиал Высшей школы экономики не стал переходить на дистанционное обучение после выявленных случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: НИУ ВШЭ-Пермь

НИУ ВШЭ — Пермь продолжает обучение в очном режиме, несмотря на то что среди студентов выявлено несколько случаев коронавируса. При этом усилена фильтрация всех, кто заходит в корпусы вуза.

«Студенты всех форм обучения бакалавриата и магистратуры, а также слушатели всех программ дополнительного образования продолжают обучение в обычном режиме. Действительно, в кампусе есть подтверждённые случаи заражения COVID-19, поэтому несколько групп временно переведены на дистанционное обучение и вернутся к прежнему режиму занятий, когда исчезнет опасность заражения», — пояснили в вузе.

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