Михаил Суслов В России планируется продлить срок льготной ипотеки со ставкой в 6,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство России намерено поддержать продление программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«До 1 ноября мы соберём информацию, что у нас получилось и какие эффекты дала программа. После этого мы примем решение, как мы дальше будем и на каких условиях работать по этой программе. Но то, что мы будем поддерживать все льготные программы, которые существуют, это точно. Деньги на поддержку всех льготных программ заложены на ближайшие три года, поэтому все эти механизмы будут работать», — сообщил Хуснуллин.

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена по поручению Владимира Путина с 1 апреля сроком до 1 ноября.

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