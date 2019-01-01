Алиса Окулова В выходные полностью перекроют участок трассы Пермь — Екатеринбург Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В ближайшие выходные, в ночь на воскресенье, 27 сентября, будет полностью перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург в районе Кукуштана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Точное место перекрытия — участок 47-й–58-й км трассы Р-242. Перекрытый участок протяжённостью 11 км начинается от развязки на Кукуштан и Осу до р. Сафронов Ключ, вблизи поворота на железнодорожную станцию Курашимский и д. Ботово и Канабеково Кунгурского района.

Время перекрытия — с 2 часов ночи до 4 утра (то есть на два часа, — ред.). Причина — монтаж надземного пешеходного перехода в районе д. Сухо-Платошино.

Объехать перекрытый участок можно по второстепенной дороге через п. Кукуштан, д. Мартыново, д. Канабеково, с. Кыласово.

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