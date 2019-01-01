Михаил Суслов Краевые парламентарии увеличили прожиточный минимум для пенсионеров на 347 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 24 сентября проголосовали за увеличение прожиточного минимума для пенсионеров до 9124 руб. Учитывая, что в прошлом году эта сумма составляла 8777 руб., то увеличение составит 347 руб. Доплата будет финансироваться из федерального бюджета.

Размер прожиточного минимума определяется оценкой величины прожиточного минимума за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

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