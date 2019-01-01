Горячая линия по вопросам коронавируса начала принимать вопросы по ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил расширить функционал колл-центра​ по вопросам COVID-19. Теперь, позвонив на общую горячую линию +7 (342) 258-07-87, жители Прикамья могут проконсультироваться по вопросам, связанным с ОРВИ, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Жители не должны искать номер, по которому им ответят на важные для них вопросы о здоровье, нужно дать «единое окно». Тем более сейчас вопрос пандемии коронавируса и вопросы по сезонным заболеваниям очень тесно связаны друг с другом.

Для повышения оперативности работы горячей линии​ количество​ операторов будет увеличено вдвое, с 10 до 20 человек.

Операторы центра могут подсказать жителям, по какому телефону вызывают врача, при каких случаях возможна госпитализация,​ при каких симптомах респираторного заболевания​ необходимо сдать тест на COVID-19 и др.​

Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 за полгода работы​ помогли свыше 100 тыс. жителей Пермского края.​ Среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день​, — более 300, при этом процент обработки звонков доходит до 99%.

Уточнить информацию по вопросам о​ COVID-19 и сезонных простудных заболеваниях можно по телефону​ +7 (342) 258-07-87.

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