Горячая линия по вопросам коронавируса начала принимать вопросы по ОРВИ
На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил расширить функционал колл-центра по вопросам COVID-19. Теперь, позвонив на общую горячую линию +7 (342) 258-07-87, жители Прикамья могут проконсультироваться по вопросам, связанным с ОРВИ, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
— Жители не должны искать номер, по которому им ответят на важные для них вопросы о здоровье, нужно дать «единое окно». Тем более сейчас вопрос пандемии коронавируса и вопросы по сезонным заболеваниям очень тесно связаны друг с другом.
Для повышения оперативности работы горячей линии количество операторов будет увеличено вдвое, с 10 до 20 человек.
Операторы центра могут подсказать жителям, по какому телефону вызывают врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др.
Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 за полгода работы помогли свыше 100 тыс. жителей Пермского края. Среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день, — более 300, при этом процент обработки звонков доходит до 99%.
Уточнить информацию по вопросам о COVID-19 и сезонных простудных заболеваниях можно по телефону +7 (342) 258-07-87.
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