Настоящие медали Пермского марафона прибыли в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В Перми с пятницы, 25 сентября, начнётся выдача оригинальных медалей участников Пермского марафона, который состоялся 5-6 сентября этого года.

Напомним, участникам забегов на этот раз выдавали временные «обменные» медали вместо оригинальных с изображением горностая.

Как уточнили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, медали можно будет получить в ДС «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47) 25 сентября — с 9:00 до 20:00, 26 и 27 сентября — с 10:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок: ‪+7-912-983-55-39‬.

Жители других территорий Пермского края смогут получить медали через администрации муниципальных округов (районов) и городских округов, направив заявку (с обязательным указанием ФИО, даты рождения, дистанции, контактный телефон, адрес проживания) на электронную почту sgnoskova@sport.permkrai.ru в срок до 05 октября.

Напомним, оригинальные медали не успели прибыть в Пермь к марафону, фуры с грузом из-за ограничений по коронавирусу задержались на территории Казахстана по пути из Китая.

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