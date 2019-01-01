Алиса Окулова Автобусы №14 и №50 перестанут заезжать на станцию Пермь I Поделиться Поделиться Твитнуть

С пятницы, 25 сентября, автобусные маршруты №14 «Микрорайон Заостровка — «Микрорайон Юбилейный» и №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» перестанут заезжать на станцию Пермь I. Об этом сообщили в МКУ «Гортранс-Пермь».

Причина в том, что заезды на железнодорожную станцию были организованы в «дачный сезон», который заканчивается.

До станции Пермь I по-прежнему будут следовать автобусы №№ 2, 3 и 51. А автобусы №14 и №50 вернутся к своим традиционным маршрутам.

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