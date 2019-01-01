Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края собрал более 200 участников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В спортивном комплексе им. Сухарева состоялся юбилейный, XX фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края. Мероприятие реализовано в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае и регионального проекта «Краевой паралимпийский фестиваль», сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Спортивное мероприятие проходило в рамках третьего этапа XX краевого паралимпийского спортивного фестиваля под девизом «Идём вперёд и побеждаем!» и было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Пермской краевой федерации спорта инвалидов. Также в рамках детского фестиваля спорта состоялось первенство города Перми по лёгкой атлетике.

В фестивале спорта приняли участие 215 детей, которые представили 33 спортивные команды из 13 территорий Пермского края. В составе команд были дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья: с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими заболеваниями.

В спортивной части парафестиваля юные спортсмены соревновались в беге на 60 м, гонках на колясках, дартсе, прыжках в длину и других дисциплинах. В творческом блоке — концерт детских творческих коллективов Перми, конкурс рисунков и поделок, работа аниматоров и показ видеофильмов с соревнований прошлых лет.

«Парафестиваль — это хороший повод подарить спортивный праздник детям с ограниченными возможностями здоровья. Помочь им реализовать способности и продемонстрировать свои таланты, испытать радость общения и познакомиться с новыми ребятами. Самое главное — преодолеть себя и свой недуг, испытать веру в собственные силы, позволить ребёнку добиться успехов в жизни», — отметил на открытии фестиваля координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», председатель регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Перми Александр Ивонин.

Большую помощь при подготовке и организации детского спортивного фестиваля оказали партнёры, спонсоры и добрые люди. От имени детей организаторы выразили слова благодарности всем, кто принял активное участие в том, чтобы это событие состоялось.

Мероприятие было организовано при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края, Центра спортивной подготовки Пермского края и комитета по физической культуре и спорту администрации Перми. Спортивный проект стал победителем XXII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

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