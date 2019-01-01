Михаил Суслов Александр Репин планирует получить большинство мест в краевом Заксобрании Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Александра Репина в Facebook

Незарегистрированный бывший кандидат в губернаторы Пермского края, владелец холдинга «Сатурн-Р» на своей странице в Facebook объявил о создании коалиции для получения большинства на выборах в краевое Заксобрание и представительных органов местного самоуправления в 2021 году. Основная цель — «вернуть Пермскому краю прямые выборы глав городов и районов».

Александр Репин, владелец холдинга «Сатурн-Р»:

— Я приглашаю все политические силы Пермского края к диалогу для создания общей структуры, которая пойдёт на выборы единым фронтом. И не важно, какой вы политической ориентации: правые, левые или центристы; не важно, какого цвета флаг вашего объединения: хоть красный, хоть белый, хоть зелёный. Важно одно: мы должны вначале все вместе вернуть прямые выборы глав, а уже потом разбираться в политических пристрастиях.

Напомним, ранее Александр Репин не прошёл так называемый «муниципальный фильтр» и не был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. В судах он также не смог оспорить решение об отказе в своей регистрации.

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