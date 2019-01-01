Елена Синица
В Перми начали работать новые площадки для бесплатной вакцинации от гриппа
В Перми обновлён список мест, где жители смогут бесплатно поставить прививку от гриппа. По информации регионального минздрава, они расположены в пяти из семи районов города: Индустриальном, Орджоникидзевском, Свердловском, Кировском и Дзержинском районах.
Индустриальный район:
- магазин строительных
материалов «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов,
164б).
Время работы: 24 сентября с 11:00 до 14:00;
- гипермаркет Castorama (ул. 2-я Казанцевская, 11).
Время работы: 24 сентября , с 11:00 до 14:00;
- общественный центр «Андроновский» (ул. Космонавта Беляева, 59).
Время работы: 24 сентября с 12:00 до 14:00.
Кировский район:
- ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала
Рыбалко, 41а).
Пункт начнёт работу в конце сентября и продолжит до конца октября : 30 сентября, 1 октября, 7 октября, 8 октября, 14 октября, 15 октября, 21 октября, 22 октября, 28 октября, 29 октября — с 12:00 до18:00;
- ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44).
Время работы: 27 сентября, 30 сентября, 4 октября, 7 октября, 11 октября, 14 октября, 18 октября, 21 октября, 25 октября, 28 октября. Пункт работает с 15:00 до 18:00;
- гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а).
Время работы: 29 сентября, 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября, с полудня до 18:00;
- ТЦ «Семь чудес» (ул. Ласьвинская, 35).
Время работы: 24 сентября, 29 сентября, 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября. Время работы пункта — с 17:00 до 19:00;
- ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37).
Время работы: 24 сентября, 29 сентября, 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября — с 17:00 до 19:00;
- ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б).
Время работы: 29 сентября, 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября. Пункт работает с 16:00 до 18:00;
- ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а).
Время работы: 24 сентября, 1 октября, 8 октября, 15 октября, 22 октября, 29 октября — с 16:00 до 18:00.
Орджоникидзевский район:
-
общественный центр «Гайва» (ул. Карбышева,
40).
Время работы: 24 сентября с 13:00 до 15:00.
Свердловский район:
- ТРК
«Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1-й этаж, гардероб).
Время работы: 24–26 сентября с 16:00 до 20:00;
- центральный парк развлечений им. Максима Горького (автобус ПАЗ у ротонды).
Время работы: 25 сентября с 15:00 до 18:00 и
26–27 сентября с 12:00 до 16:0.
Дзержинский район
- ТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105). Время работы: 24 сентября с 16:00 до 19:00;
- ТЦ «Уралимпекс» (пр-т Парковый, 33).
Время работы: 25 сентября с 16:00 до 19:00;
- общественный центр м/р Центральный (ул. Плеханова, 37).
Время работы: 5 октября с 10:00 до 13:00;
- ТОС «Плоский» (ул. Вильвенская, 19).
Время работы: 1 октября с 10:00 до 13:00;
- общественный центр м/р Парковый (проспект Парковый, 20/2).
Время работы: 25 сентября, 9 октября с 10:00 до 13:00;
- общественный центр м/р Заречный (ул. Ветлужская, 62).
Время работы: 28 сентября, 12 октября с 10:00 до 13:00;
- общественный центр м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34).
Время работы: 30 сентября, 14 октября с 10:00 до 13:00;
- ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29).
Время работы: 2 октября, 16 октября с 10:00 до 13:00;
- общественный центр м/р Светлый (ул. Рабочая, 19).
Время работы: 7 октября с 10:00 до 13:00.
По официальным данным, в Прикамье прививку поставили примерно 400 тыс. человек. В основном это было организовано на предприятиях или местах обучения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.