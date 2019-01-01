Елена Синица В Перми начали работать новые площадки для бесплатной вакцинации от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми обновлён список мест, где жители смогут бесплатно поставить прививку от гриппа. По информации регионального минздрава, они расположены в пяти из семи районов города: Индустриальном, Орджоникидзевском, Свердловском, Кировском и Дзержинском районах.

Индустриальный район:

- магазин строительных материалов «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164б).

Время работы: 24 сентября с 11:00 до 14:00;

- гипермаркет Castorama (ул. 2-я Казанцевская, 11).

Время работы: 24 сентября , с 11:00 до 14:00;

- общественный центр «Андроновский» (ул. Космонавта Беляева, 59).

Время работы: 24 сентября с 12:00 до 14:00.

Кировский район:

- ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а).

Пункт начнёт работу в конце сентября и продолжит до конца октября : 30 сентября, 1 октября, 7 октября, 8 октября, 14 октября, 15 октября, 21 октября, 22 октября, 28 октября, 29 октября — с 12:00 до18:00;

- ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44).

Время работы: 27 сентября, 30 сентября, 4 октября, 7 октября, 11 октября, 14 октября, 18 октября, 21 октября, 25 октября, 28 октября. Пункт работает с 15:00 до 18:00;

- гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а).

Время работы: 29 сентября, 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября, с полудня до 18:00;

- ТЦ «Семь чудес» (ул. Ласьвинская, 35).

Время работы: 24 сентября, 29 сентября, 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября. Время работы пункта — с 17:00 до 19:00;

- ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37).

Время работы: 24 сентября, 29 сентября, 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября — с 17:00 до 19:00;

- ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б).

Время работы: 29 сентября, 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября. Пункт работает с 16:00 до 18:00;

- ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а).

Время работы: 24 сентября, 1 октября, 8 октября, 15 октября, 22 октября, 29 октября — с 16:00 до 18:00.

Орджоникидзевский район:

- общественный центр «Гайва» (ул. Карбышева, 40).

Время работы: 24 сентября с 13:00 до 15:00.

Свердловский район:

- ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1-й этаж, гардероб).

Время работы: 24–26 сентября с 16:00 до 20:00;

- центральный парк развлечений им. Максима Горького (автобус ПАЗ у ротонды).

Время работы: 25 сентября с 15:00 до 18:00 и

26–27 сентября с 12:00 до 16:0.

Дзержинский район



- ТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105). Время работы: 24 сентября с 16:00 до 19:00;

- ТЦ «Уралимпекс» (пр-т Парковый, 33).

Время работы: 25 сентября с 16:00 до 19:00;

- общественный центр м/р Центральный (ул. Плеханова, 37).

Время работы: 5 октября с 10:00 до 13:00;

- ТОС «Плоский» (ул. Вильвенская, 19).

Время работы: 1 октября с 10:00 до 13:00;

- общественный центр м/р Парковый (проспект Парковый, 20/2).

Время работы: 25 сентября, 9 октября с 10:00 до 13:00;

- общественный центр м/р Заречный (ул. Ветлужская, 62).

Время работы: 28 сентября, 12 октября с 10:00 до 13:00;

- общественный центр м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34).

Время работы: 30 сентября, 14 октября с 10:00 до 13:00;

- ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29).

Время работы: 2 октября, 16 октября с 10:00 до 13:00;

- общественный центр м/р Светлый (ул. Рабочая, 19).

Время работы: 7 октября с 10:00 до 13:00.

По официальным данным, в Прикамье прививку поставили примерно 400 тыс. человек. В основном это было организовано на предприятиях или местах обучения.

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