Елена Синица Выдача кредитных карт в Прикамье снизилась на 22% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выдача кредитных карт в крае в августе снизилась на 22,7% по сравнением с августом прошлого года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по данным на август 2020 года в Пермском крае было оформлено 14 605 карт. В тот же период времени в прошлом году их выдано 18 897 шт.

В НБКИ отмечают, что всего в России за август было выдано 720 тыс. карт и это на 27,6 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 года было выдано 5,5 млн новых кредитных карт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.