Михаил Суслов В Пермском крае в августе инфляция выросла до 3,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С июля по август инфляция выросла на 0,4% (с 2,9% и 3,3% соответственно). Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Основные причины ускорения инфляции — рост спроса на санаторно-оздоровительные услуги и авиаперелёты после ослабления ограничений, повышенный спрос на услуги парикмахерских и маникюрных салонов и ослабление рубля в 1-2 кварталах 2020 года.

Больше всех ускорилась продовольственная инфляция — до 5,5% (в июле она составляла 5,3%). Среди продуктов питания наибольший вклад в ускорение инфляции внесла динамика цен на овощи (картофель, морковь и помидоры).

Непродовольственная инфляция в годовом выражении в августе почти не изменилась, составив 2,5%. Постепенное восстановление спроса на одежду, обувь и другие непродовольственные товары, которое наблюдается после открытия торгово-развлекательных центров в Пермском крае в конце июля, ещё не в полной мере отразилось в динамике цен.

Наибольший рост демонстрируют цены на ювелирные изделия на фоне значительно подорожавшего в этом году золота. Ослабление курса рубля стимулировало ускорение роста цен на автомобили иностранных марок, при этом темп роста цен на автомобили отечественных марок снизился. Вместе с тем на фоне ослабления ограничений и стабилизации спроса замедлился рост цен на парфюмерно-косметические товары, медицинские товары и медикаменты.

Годовая инфляция в сфере услуг в августе продемонстрировала резкое ускорение, составив 1,6% против 0,6% в июле. После снятия эпидемических ограничений вырос спрос и, соответственно, ускорился рост цен на услуги парикмахерских и маникюр. В сложившейся обстановке многие пермяки предпочли провести отпуск в пределах региона, что повысило спрос на санаторно-оздоровительные услуги.

В итоге в августе вместо сезонного снижения их стоимости наблюдался рост на 10,9% по сравнению с прошлым годом. Дополнительное инфляционное влияние оказала индексация тарифов на газ. Поскольку в текущем году она была проведена не в июле, а в августе, из-за сдвига сезонности был отмечен рост годовой инфляции.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в августе 2020 года составила 3,7%, несколько ускорившись с предыдущего месяца — на 0,3%. В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2% к июлю). По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.

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