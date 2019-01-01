Мария Сыропятова В Пермском крае создан профсоюз работников среднего и малого бизнеса Ведутся переговоры о включение новой организации в Пермскую краевую организацию профсоюзов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае создали региональное отделение Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса. Согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, председателем региональной организации назначена экс-председатель общественной организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова.

Среди учредителей кроме неё также указаны предприниматели Сергей Путин, Сергей Дмитриенко, Галина Пшеворская, Ильмир Ижгузин, Вадим Евдокимов и Александр Краснопёров. Как рассказала «Новому компаньону» Екатерина Безгодова, общественная организация «За сохранение НТО» прекратила своё существование.

Екатерина Безгодова, председатель Пермского регионального отделения Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса:

— Организация «За сохранение НТО» выполнила поставленные перед ней задачи —продемонстрировала администрации Перми способность предпринимателей к самоорганизации, готовность к переговорам с городскими властями, а также был подготовлен проект поправок в Правила благоустройства Перми. У отделения профсоюза работников малого и среднего бизнеса круг задач более широкий. Появились обращения от людей, которые потеряли работу или их доход резко сократился. Для защиты интересов работников и предпринимателей и была создана территориальная организация профсоюза.

Сейчас, по словам Екатерины Безгодовой, ведутся переговоры о вхождении в Пермскую краевую организацию профсоюзов.

Напомним, впервые о создании территориальной ячейки профсоюза в Пермском крае объявлено в конце мая 2020 года на пресс-конференции общественной организации «За сохранение НТО». Тогда её руководитель Екатерина Безгодова заявила о преобразовании организации в территориальное подразделение профсоюза работников малого и среднего бизнеса.

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