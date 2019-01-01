Михаил Суслов Волонтёры благоустроили территорию музеев «Пермь-36» и «Усолье Строгановское» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В минувшие выходные волонтёры культуры помогали с благоустройством территории музеев-заповедников «Пермь-36» и «Усолье Строгановское», сообщают в краевом минкульте. Поездки были приурочены к Международному дню памятников и исторических мест.

Так, в Кучино, где расположен музей истории политических репрессий, 75 ребят вывезли скошенную траву, вырубили сухой кустарник, распилили брёвна, очистили от веток и мелкого мусора строгую и особую зоны комплекса.

В Усолье 35 волонтёров культуры обустроили клумбы, помогли с уборкой травы на плитке, прибрались в каретной. На территории Дома Брагина были покрашены деревянная горка и сиденья у малой сцены, в Усадьбе Голицыных — побелены деревья и убрана опавшая листва.

«Это — отклик ребят, которым интересно быть нужными, полезными, которые открывают для себя объекты культуры, — считает волонтёр из пермского молодежно-студенческого объединения «Урал-сервис» Вера Булгакова. — Человек прикладывает свои усилия и получает отдачу в виде информации и возможности побывать в новом интересном месте».

При этом, помимо чисто волонтёрской работы, ребята в ответ получили возможность посетить музеи и побывать на экскурсиях. Для многих это было впервые. В частности, новые выставки — «Жизнь вопреки…», «Мужество науки», «Я обязан вам жизнью…» и другие. Не говоря уже о известном за пределами региона музее «Пермь-36».

Выезды волонтёров организуются региональным минкультом и Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Первая поездка прошла в конце августа. Тогда ребята побывали в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

Проект реализуется в рамках направления «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В прошлом году в федеральном проекте «Творческие люди» приняли участие 85 волонтёров культуры из Пермского края, которые восстанавливали Печерскую лавру в Пскове.

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