Алиса Окулова При подготовке к отопительному сезону на сетях Перми устранено 500 дефектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

При подготовке к отопительному сезону на коммунальных сетях Перми было устранено 500 дефектов. Об этом сообщили в компании «Т Плюс».

Всего, по сообщению компании, к 23 сентября тепло подаётся во все соцобъекты города, то есть в 252 детсада, 166 школ, больше 200 медучреждений.

Напомним, отопительный сезон в городе начался 15 сентября.

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