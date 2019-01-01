Алиса Окулова Для части пермских педагогических работников добавили соцвыплату в 11,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума поддержала инициативу горадминистрации о начислении дополнительных выплат в сумме 11,5 тыс. руб. руководителям муниципальных учреждений в сфере культуры.

Напомним, ранее эта выплата была доступна только руководителям учреждений сферы образования.

Правда, чтобы иметь право на такие выплаты, руководитель учреждения должен занимать руководящий пост не менее 20 лет.

Решением гордумы продлены выплаты и молодым педагогам (в возрасте до 35 лет). На выплаты имеют право педагоги с высшим очным образованием, которые работают в муниципальных образовательных учреждениях и выполняют обязанности по организации образовательной деятельности. Они смогут получать денежные выплаты в размере 50 тыс. руб. в течение двух лет после обучения.

Напомним, сейчас в пермских образовательных учреждениях работают порядка 3,5 тыс. педагогов в возрасте до 35 лет. В целом в Перми происходит увеличение числа молодых педагогов: в течение учебного года их количество возросло более чем на 10%.

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