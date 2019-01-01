Михаил Суслов
В ЕГЭ появятся вопросы про поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию, принятые на общероссийском голосовании эти летом, будут включены в вопросы ЕГЭ по обществознанию в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу на Рособрнадзора.
Разработчики заданий для ЕГЭ заявили, что планируют использовать обновлённую Конституцию ещё во время обсуждения поправок, добавили в ведомстве.
Напомним, что поправки в Конституцию были одобрены в ходе общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года.
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