Михаил Суслов В ЕГЭ появятся вопросы про поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поправки в Конституцию, принятые на общероссийском голосовании эти летом, будут включены в вопросы ЕГЭ по обществознанию в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу на Рособрнадзора.

Разработчики заданий для ЕГЭ заявили, что планируют использовать обновлённую Конституцию ещё во время обсуждения поправок, добавили в ведомстве.

Напомним, что поправки в Конституцию были одобрены в ходе общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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