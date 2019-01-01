#БезПереплат: пермякам предложили бесплатную «Копилку минут» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото GaudiLab_Shutterstock

Жители Пермского края теперь смогут сохранять оплаченные минуты разговоров. Специалисты «МегаФона» предложили пермякам новую опцию — «Копилка минут», которая доступна всем абонентам тарифов #БезПереплат, сообщает пресс-служба оператора.

Напомним, ранее для пермяков также ввели возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета в тарифах #БезПереплат.

Как рассказали в «МегаФоне», такая опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тыс. гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тыс. часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включённые в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно — в одном месяце не используют пакет включённых минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объём звонков традиционно возрастает», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнётся автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5–2 раза превышает объём ежемесячного пакета.

Пользователи новых тарифов также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта, причём не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиафайлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в «Личном кабинете» или в салонах «МегаФона». Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join .





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.