Михаил Суслов Минфин: по итогам 2020 года краевой бюджет недополучит 30 млрд руб. доходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Минфин Пермского края прогнозирует выпадающие доходы краевого бюджета на уровне 29–30 млрд руб. к концу года. Об этом заявила главы краевого минфина Елена Чугарина на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 23 сентября. Для покрытия дефицита министерство собирается взять кредиты в коммерческих банках в размере 37 млрд руб.

Член комитета, депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян спросил, зачем край берёт кредиты у банков, если выпадающих доходов по прогнозу меньше, а Федерация и так будет выделять «бесплатные» кредиты. Чугарина ответила, что изначально краевой бюджет был дефицитный. Кредиты планировали брать уже на этапе формирования. По этой причине займы берут под плановый дефицит и выпадающие доходы.

Кроме того, министр подчеркнула, что федеральный бюджет выделяет на покрытие выпадающих доходов 5,4млрд и 2,3 млрд руб. В минфине надеются, что «ещё что-то из третьего транша выделят».

Зампредседателя комитета по бюджету Арсен Гарслян также поинтересовался прогнозом поступлений по налогу на прибыль. Елена Чугарина призналась, что отрицательная динамика сохранится и за ближайшие три-четыре месяца вряд ли выравнивается.

Вагаршак Сарксян под конец обсуждения сказал, что реальное сокращение доходов будет на уровне 35–38 млрд руб., попросив минфин предусмотреть всё заранее, чтобы не оказалось, что в конце года региону не хватило денег. «Реально [сокращение] будет больше, чем мы прогнозируем. Это моё мнение и мнение коллег, кто работает в бизнесе», — добавил он.

Отметим, что ранее минфин уже озвучивал цифры по бюджету Прикамья по итогам первого полугодия. Бюджет получил около 40% плановых доходов (67 млрд руб.). Больше всего бюджет недополучил доходов по налогу на прибыль (17 млрд руб).

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