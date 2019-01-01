Елена Лодыгина журналист Контракт на поставку льда для новогоднего городка заключат с предпринимателем, который побеждает не в первый раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

newsko.ru

Агентство социокультурных проектов подвело итоги конкурса на поставку природного льда для новогоднего городка на эспланаде. Контракт планируется заключить с пермским предпринимателем Николаем Тютневым на 4,1 млн руб.

Стоит отметить, что Николай Тютнев уже не первый год становится поставщиком льда для новогоднего городка. Так, в 2017 году с ним был заключён аналогичный контракт на 6,8 млн руб. В прошлом году этот же предприниматель получил контракт на проведение Кубка России по ледовой и снежной скульптуре «Зимний вернисаж».

Конкуренцию ИП Николаю Тютневу в конкурсе в этот раз составило ООО «Творческая мастерская Алексея Губанова».

Напомним, по условиям конкурсной документации на строительство новогоднего комплекса потребуется не меньше 1,5 тыс. куб. м льда (3 тыс. штук). Ледовые блоки должны быть поставлены со 2 по 20 декабря 2020 года на городскую эспланаду (в границах ул. Ленина, Попова, Петропавловской и здания Законодательного собрания Пермского края).

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