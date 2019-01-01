Елена Синица В ТЦ «Гудвин» можно будет поставить прививку от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в список мест, где можно поставить бесплатную прививку от гриппа, добавился ТЦ «Гудвин» (ул. Уральская,63). В Центре медицинской профилактики сообщили, что медкабинет там работает с 12:00 до 16:00.

Кроме того, прививку можно поставить на Пермской ярмарке (ш. Космонавтов, 59) с 23 по 25 сентября — с 12:00 до 16:00, 26 и 27 сентября — с 11:00 до 15:00.

В среду, 23 сентября, будет организован мобильный прививочный пункт на площади около магазина «Знание» в Мотовилихинском районе (ул. Крупской, 42). График работы — с 12:00 до 16:00.

Прививочные пункты оборудованы в филиалах МФЦ. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе МФЦ, сейчас это можно сделать в двух филиалах: 24 сентября будет работать пункт в филиале «Свердловский-2» (ул. Бригадирская, 8) с 9:00 до 11:00. До 28 сентября прививку можно поставить в филиале «Орджоникидзевский» (ул. Коспашская, 12) с 11:00 до 15:00.

В октябре работа пунктов также продолжится, график пока неизвестен.

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