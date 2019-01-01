Дмитрий Енцовжурналист
В Перми рассмотрят вопрос появления сквера им. Андроника
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В Перми может стать на один официальный сквер больше. Инициативная группа местных граждан обратились в городской общественный совет по топонимике с просьбой назвать безымянную территорию «сквером им. Андроника».
Территория расположена в Свердловском районе, около дома по адресу ул. Краснополянская, 12 и храма священномученика Андроника.
Архиепископ Пермский, Соликамский и Кунгурский Андроник был убит чекистами в июне 1918 года в Перми.
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