Дмитрий Енцов журналист В Перми рассмотрят вопрос появления сквера им. Андроника Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми может стать на один официальный сквер больше. Инициативная группа местных граждан обратились в городской общественный совет по топонимике с просьбой назвать безымянную территорию «сквером им. Андроника».

Территория расположена в Свердловском районе, около дома по адресу ул. Краснополянская, 12 и храма священномученика Андроника.

Архиепископ Пермский, Соликамский и Кунгурский Андроник был убит чекистами в июне 1918 года в Перми.

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