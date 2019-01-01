Мария Сыропятова В Перми может появиться трасса для автоспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Федерация автомобильного спорта Пермского края планирует построить в Перми трассу для автоспорта. Об этом рассказал «Новому компаньону» президент ассоциации Андрей Романюта.

«Хотелось бы увидеть трассу для автоспорта в Перми, заточенную под детский спорт», —пояснил Романюта.



Проект предполагает строительство короткой трассы для автоспорта длиной в 900 м и шириной до 13 м. Основная аудитория — юниоры. Предполагаемое место размещения нового спортивного объекта — ул. Красина, 39 в Дзержинском районе Перми. Земельный участок в 15,5 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. Сейчас инициаторы проекта находятся в поиске финансирования для реализации проекта.



На прошлой неделе краевое правительство устранило одно из серьёзных препятствий для строительства: 16 сентября 2020 года было подписано постановление об изменении вида разрешённого использования этого земельного участка с земель сельхозназначения на земли населённых пунктов.

В департаменте земельных отношений Перми, направившем ходатайство об этом в краевое минимущество, дополнительно пояснили «Новому компаньону», что теперь на участок может быть установлен вид разрешённого использования зоны ПК-5, которое позволит использовать его под строительство автотрассы. После чего земельный участок может быть выставлен на аукцион.

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