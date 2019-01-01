В Перми на 800 руб. подорожала аренда квартир с периода самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми долгосрочная средняя аренда квартир в сентябре составляет 19,1 тыс. руб. в мес., что на 800 руб. больше, чем в апреле — в период максимальной самоизоляции. Такие данные обнародовали специалисты портала о недвижимости ЦИАН.

При этом по средней цене за аренду Пермь не входит в число самых дорогих городов-миллионников. Дороже, чем в Перми, аренда в десяти крупнейших городах.

За указанный период по-прежнему чаще всего арендаторы интересовались однокомнатными квартирами, но доля их востребованности упала на 6%, при этом выросла популярность двухкомнатных квартир — на 4%.

Кроме того, аналитики отмечают тенденцию к небольшому спаду интереса к аренде в центральном Ленинском районе Перми — по их данным, всего 3% потенциальных квартиросъёмщиков интересуются арендой в этом районе.

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