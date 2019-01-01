Алиса Окулова Бывший начальник прикамской полиции стал сенатором от Еврейской автономной области Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Валяев

Константин Долгановский

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн 22 сентября назначил сенатором от региона генерала МВД Юрия Валяева. Информация об этом размещена на официальном портале органов власти области.

С 2011 по 2014 год Юрий Валяев был начальником ГУ МВД РФ по Пермскому краю, до этого с 2002 года занимал пост министра внутренних дел Республики Алтай. После того как покинул должность в Перми, он работал начальником ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.