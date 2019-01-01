В Перми досрочно завершился ремонт ул. Островского Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми завершился ремонт участка ул. Островского от ул. Пушкина до Революции в рамках национального проекта Владимира Путина «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Длина участка — 600 м. Подрядчиком выступило ООО «Строй-приоритет». В итоге ширина дороги расширена с трёх до четырёх полос, тротуар расширен с 1,5 м до 2 м и 4 м (в разных частях участка).

Сама дорога станет более износостойкой, так как верхний слой асфальта уложен толщиной 6 см.

Всего на участке уложили почти 14 тыс. кв. м нового асфальта. Кроме того, подрядчик установил новые бордюры из гранита, металлическое ограждение. Вдоль тротуаров обустроили газоны, между ними и проезжей частью уложили тротуарную плитку, на самой проезжей части нанесена новая разметка.

При этом, как отметили в минстрое, все работы были завершены на 1,5 месяца раньше срока (контракт допускал сдачу до 31 октября).

В приёмке участвовали представители министерства транспорта, администрации Свердловского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Прикамья.

Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края:

— Ремонт выполнен даже раньше срока, погода в этом году позволила подрядчику раньше приступить к дорожным работам. Мы обозначили замечания: необходимо пролить битумом стыки асфальта, зачеканить швы между бортовыми камнями, укрепить ограждение вдоль тротуаров, они будут забетонированы.

Всего в этом году должны быть сданы 55 объектов в рамках нацпроекта. Например, к настоящему моменту сданы ул. Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего сдано 14 объектов, на большинстве оставшихся работы находятся либо в завершающей стадии, либо близко к ней.

Напомним, всего нацпроект охватывает четыре муниципалитета Пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа.

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