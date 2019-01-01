Пермяки завоевали 11 наград​ в финале WorldSkills Russia Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подведены итоги​ финала VIII Национального чемпионата Worldskills Russia. Первенство проходило с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

WorldSkills Russia​ стал самым масштабным чемпионатом в истории мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тыс. участников. Среди них около тысячи юниоров, а также иностранные конкурсанты и более 700 экспертов.

Представители Пермского края собрали в этом году больше наград, чем годом ранее. Прикамье в заключительных соревнованиях представляли 35 участников по 33 компетенциям.​

Пермские студенты и​ школьники​ завоевали в этому году одну бронзовую медаль и десять медалей за профессионализм в финале VIII Национального чемпионата Worldskills Russia.​ Для сравнения: в 2019 году ребята из Прикамья привезли домой девять наград разного достоинства.

В финале чемпионата соревнования прошли в дистанционно-очном формате по 130 компетенциям (для юниоров — по 71). Участники выступали в домашних регионах на более чем 3​ тыс. площадок проведения соревнований — в колледжах и центрах компетенций, в режиме «24/7». Более 10 тыс. камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани следили за ходом соревнований и контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступления конкурсантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.