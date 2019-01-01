Алиса Окулова В России начали тестировать сервис перевода зарплаты по номеру телефона Поделиться Поделиться Твитнуть

В российских банках начал работать сервис переводов зарплаты на счета работников по номеру телефона. Об этом сообщает «Российская газета».

Сервис доступен для клиентов «Делобанка», банков «Веста», «ПСБ», «Абсолют», «Открытие», «Росбанк», «Тинькофф», «Зенит» и УБРиР.

При этом эксперы отмечают, что при таких переводах могут возникнуть проблемы как у физлиц, так и у банков, если при указании номера телефона работодатель допустит ошибку.

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