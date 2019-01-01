Торговый дом ПЗСП дарит многодетным семьям проекты коттеджей Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 21 сентября и до конца года семьи, имеющие статус многодетных, могут бесплатно получить проект коттеджа, а также скидку на газобетонные блоки и окна производства ПЗСП. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

Одно из направлений деятельности ПЗСП — малоэтажное строительство. В настоящее время в копилке ПЗСП более 35 детально проработанных проектов коттеджей из газобетона площадью от 50 кв. м до 320 кв. м. Все проекты разработаны исходя из особенностей климата Пермского края, что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома.

Немаловажно, что все материалы, предусмотренные проектами: газобетонные блоки, плиты, перемычки, окна и двери, — можно приобрести в Торговом доме ПЗСП. Помимо бесплатного проекта коттеджа Торговый дом ПЗСП предоставляет многодетным семьям скидку в 5% на окна и газобетонные блоки.

Для получения скидки покупатели должны произвести оплату и отгрузку всего объёма товара до 31 декабря 2020 года. При этом нужно подтвердить статус многодетной семьи, предъявив копии соответствующего удостоверения либо копии свидетельств о рождении трёх и более детей, родителем которых является покупатель.

Напомним, ранее АО «ПЗСП» безвозмездно передало в собственность города Перми участок в Гамово для предоставления земли многодетным семьям. Соответствующее соглашение было подписано 8 сентября генеральным директором АО «ПЗСП» Алексеем Дёмкиным и главой города Перми Дмитрием Самойловым. Площадь участка составляет более 12 га, что позволит обеспечить землёй более 100 многодетных семей.

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