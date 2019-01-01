Мария Сыропятова Мэрия отчиталась перед депутатами Пермской городской думы о подготовке к отопительному сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 22 сентября администрация Перми отчиталась о подготовке к отопительному сезону-2020/2021. Доклад представил заместитель главы Перми Игорь Субботин.

По данным мэрии, успешно подготовку к отопительному сезону прошли 100% всех объектов жилого фонда и социальной сферы. На сегодняшний день запуск тепла произведён в 100% детских садов и школ, а также в 83,7% жилых домов. «До конца недели к 100% домов будет подведено отопление», — пообещал Игорь Субботин.

В этом году отопительный сезон стартовал 15 сентября. Депутаты Пермской городской думы отметили, что нынче в Перми его начали заблаговременно, что в положительную сторону отличает его предыдущих лет.

Однако депутаты обратили внимание и на то, что во многих домах Перми по-прежнему холодно. «Впервые за многие годы администрация Перми отчитывается о 100% готовности жилых домов к отопительному сезону, — отметил работу городских чиновников депутат Пермской городской думы Сергей Богуславский, — Однако в 300 домов Дзержинского района до сих пор не дали отопление. С чем это связано?».

Докладчик ответил, что связано это с техническими особенностями запуска тепла. «Традиционно в часть домов в Дзержинском районе запускают тепло в последнюю очередь, — ответил Игорь Субботин. — Технически тепло в дома начинают запускать последовательно, сначала в Индустриальном районе, потом в Дзержинском. До конца этой недели тепло появится во всех домах в центральной части Дзержинского района и около ДКЖ».

«Когда у жителей холодные батареи, у них возникают сомнения в правдивости предоставляемой мэрией информации о запуске тепла», — прокомментировал ситуацию депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

Игорь Субботин призвал разбираться с каждым домом отдельно, поскольку проблема может быть не в отсутствии подключения тепла к дому, а в намеренном затягивании со стороны управляющих компаний и руководства товариществ собственников жилья. При отсутствии тепла жителям в администрации Перми рекомендуют обращаться в районные администрации для выяснения реальных причин отсутствия отопления в квартирах.

Депутат Олег Бурдин поблагодарил администрацию Перми за работу по реконструкции системы теплоснабжения в микрорайоне Кислотные Дачи. Он выразил уверенность, что в течение двух-трёх лет благодаря этому проекту вопросы теплоснабжения будут решены. Однако запуск отопления по-прежнему в части домов «высвечивает проблемы» системы теплоснабжения.

«В части домов старого посёлка в микрорайоне Кислотные Дачи, которые пока получают тепло по открытой системе горячего теплоснабжения, сейчас течёт рыжая вода», — обратил внимание на проблему жителей Олег Бурдин.

В ответ Игорь Субботин предложил передать в мэрию список домов, для того чтобы появилась возможность адресно отработать по каждому из объектов. Олег Бурдин попросил администрацию Перми отдельно взять на контроль запуск отопления в двух домах — на ул.Восстания, 13 и Уссурийской, 19, поскольку ежегодно именно в них процесс проходит со сложностями.

По просьбе депутатов в мэрии взяли на контроль ситуацию в части жилых домов в микрорайоне Краснова, в Загарье и Садовом. Арсен Болквадзе попросил особенно внимательно отнестись к ситуации с домом на Воронежской, 24, где в течение двух последних лет «незакрытые швы между панелями не позволяют обеспечить зимой нормальный тепловой режим в квартирах».

Депутаты также отметили, что в этом году кампания по подготовке к отопительному сезону прошла на фоне длительных отключений горячей воды в жилых домах. «По словам жителей Орджоникидзевского района, в части домов горячей воды не было более одного месяца, — обратил внимание коллег депутат Евгений Глезман. — Как вы оцениваете ситуацию в этом году и какие сроки отключения воды вы считаете оптимальными?».

«В этом году летом горячей воды не было и две недели, и месяц, в некоторых случаях отключения доходили и до полутора месяцев, — прокомментировал ситуацию Игорь Субботин. — Во всех случаях мы эти ситуации фиксировали и направляли информацию в прокуратуру».

При этом он отметил, что в этом году к подготовке к отопительному сезону тепловики отнеслись особенно тщательно, что должно позитивно сказаться на прохождении в Перми зимнего сезона. «При подготовке к отопительному сезону сети проходят испытания при повышенном давлении, — отметил Игорь Субботин. — Во многих случаях они проходили в этому году их повторно». В следующем году в администрации обещали более эффективно наладить работу по подготовке к отопительному сезону.

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