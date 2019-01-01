Михаил Суслов Татьяна Чеснокова станет полноценным министром физической культуры и спорта Поделиться Поделиться Твитнуть

И. о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в скором времени избавится от приставки «и. о.» и станет полноценным руководителем министерства. Об этом 22 сентября на заседании комитета по соцполитике краевого Заксобрания сообщил председатель комитета Сергей Клепцин.

До этого Чеснокова была заместителем минспорта и временно возглавила направление после отставки прежнего министра Владимира Епанова.

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