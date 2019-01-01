Более 23 тыс. семей в Прикамье получают выплаты в рамках нацпроекта «Демография» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае действуют более сорока мер социальной помощи и поддержки семей. Выплаты в регионе получают более 23 тыс. семей, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, каждая семья с детьми в крае в определеёный период времени является пользователем тех или иных мер поддержки. «Все меры адресные. В целом каждый третий житель Пермского края является получателем той или иной меры социальной поддержки», — отмечает глава региона.

В рамках национального проекта «Демография» предоставляются две меры поддержки для семей с детьми — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей.



Так, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка выплачивается семьям до достижения ребёнком трёх лет. В Пермском крае её получают более 16 тыс. семей.



Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ими трёх лет предоставляется более 7 тыс. семей Пермского края.



Среди других мер социальной помощи, активно используемых в регионе, — улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья», выплаты на подготовку к школе, льгота по ТКО для многодетных малоимущих семей, льготная ипотека под 6%, помощь многодетным семьям в погашении ипотеки в размере 450 тыс. руб. по программе «Дом.рф», выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет и социальный контракт.



Другие меры помощи можно посмотреть на сайте министерства социального развития Пермского края.

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