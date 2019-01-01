Елена Синица Глава Добрянского городского округа заразился COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заболел коронавирусом и в связи с этим госпитализирован. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

«Несмотря на все меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19. В настоящее время я прохожу лечение в краевой больнице. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к работе. Берегите себя и своих близких», — написал Лызов.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у главы региона Дмитрия Махонина, главы Березников Сергея Дьякова, и. о. первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, экс-мэра Перми и депутата госдумы Игоря Сапко.

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