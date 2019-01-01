Елена Лодыгина журналист Пермскую городскую клиническую больницу №2 оштрафовали за заражение сотрудников коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный Перми принял решение о привлечении Пермской городской клинической больницы №2 им. Граля (ГКБ) к административной ответственности за нарушение санитарно-противоэпидемических правил.

В период пандемии коронавируса в медучреждении в конце мая 2020 года возник очаг заражения сотрудников больницы. Как говорится в решении суда, медучреждение допустило нахождение на рабочих местах сотрудников с признаками заболевания и сотрудника в возрасте старше 65 лет.

Кроме того, больница не обеспечила проведение обучения сотрудников кардиологического отделения работе в средствах индивидуальной защиты и не контролировала их использование. На момент обследования был установлен факт отсутствия средств индивидуальной защиты.

Суд квалифицировал действия ГБУЗ ПК «ГКБ №2» по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ как нарушение санитарно-эпидемиологических требований, действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. ГКБ №2 был назначен штраф — 100 тыс. руб.

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