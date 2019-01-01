Мария Сыропятова Главой Кировского района назначен Владимир Цветов Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Цветов назначен на должность главы Кировского района города Перми. На заседании Пермской городской думы его представил глава Перми Дмитрий Самойлов.





Напомним, что в конце июля стало известно о том, что Владимир Цветов назначен исполняющим обязанности главы Кировского района. Он заменил на этом посту Владимира Хлебникова. Ранее Владимир Цветов занимал пост главы администрации Пермского района (с 2014 по 2019 год), до этого работал заместителем вице-премьера краевого правительства. В начале 2000-х годов он был первым зампредседателя администрации Орджоникидзевского района Перми.

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