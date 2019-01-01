Мария Сыропятова В Пермском крае снизилась доля выявляемого контрафакта молочной продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю взяли из торговых точек и предприятий 197 проб молока и продукции его переработки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате было выявлено только 0,5% контрафакта, что ниже показателя прошлого года (в 2019 году он составил 4% ). По итогам проверок на семь предприятий было наложено штрафов на общую сумму 376 тыс. руб.

В первом полугодии 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю на анализ взяли 2,5 тыс. проб молока и продуктов его переработки с 50 предприятий и торговых точек. В результате проверки 3,6% проб содержали отклонения по микробиологическим показателям.

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