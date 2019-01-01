Мария Сыропятова В августе оборот торговли непродовольственными товарами в Прикамье вырос на 31,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот торговли непродовольственными товарами в августе 2020 года в Пермском крае составил 28,9 млрд руб., что на 31,8% больше, чем в июле. Об этом сообщает Пермьстат.

Для сравнения: показатель оборота торговли непродовольственными товарами в августе 2019 года в регионе составил только 26,1 млрд руб. Таким образом, оборот этой категория торговли в годовом исчислении вырос на 10,7%.

Общий оборот торговли в августе 2020 года составил 51,5 млрд руб., что на 12,3% больше, чем месяцем ранее. Показатель оборота торговли продовольственными товарами составил 22,6 млрд руб., что на 6% меньше, чем в июле. Оборот индустрии общественного питания в августе 2020 года составил 1,3 млрд руб., что на 10,5% больше аналогичного показателя июля.

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