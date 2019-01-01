Михаил Суслов Отопление поступает в 77% домов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным администрации города, в Перми отопление поступает во все школы и детсады, а также в 77% жилых домов.

«Запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени. Таким образом, отопление в городе будет появляться постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимний режим. В среднем заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу», — пояснили в мэрии.

Напомним, тепло в соцучреждения Перми начали подавать 15 сентября.

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